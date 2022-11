Theory | bruciato o rinato?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 17 novembre 2022) Chi se lo sarebbe aspettato un incasso del genere da parte di? Certo nel periodo sotto l’ala di McMahon abbiamo visto come avesse fatto suo il motto aspettati l’inaspettato, ma così ci ha davvero sorpresi tutti. Un Mr Money in the Bank che cerca di sfruttare la sua occasione per un titolo secondario come quello degli Stati Uniti è una novità assoluta, per altro perdendo. Il wrestling web mi sembra si sia diviso su questa scelta tra favorevoli e contrari, nell’articolo odierno entro nel merito della polemica e vi dico il mio pensiero, soppesando tutti i fattori. Dal punto di vista della keyfabe,ha motivato la sua decisione nella puntata di questa settimana. In passato ha provato più volte a incassare su Reigns, ma vista la protezione della sua stable ha capito fosse impossibile farlo. Così ha preso la decisione di puntare ad ...