Siderurgico di Taranto | protesta | lavoratori salgono sulla torre faro alta decine di metri Presidio

(Di giovedì 17 novembre 2022) Duedel settore multiservizi si sono issati su unadeldied hanno esposto uno striscione. È in corso unsindacale dinanzi alla portineria imprese, in occasione dei vertici in corso al ministero delle Imprese. L'articolodidi proviene da Noi Notizie..

... Stamattina con il ministro Adolfo Urso per discutere del dossier Acciaierie d'Italia ex - Ilva e della drammatica situazione in cui si trovano la fabbrica, l'indotto e la città di. Siamo ...... in tempo reale, ha convocato per giovedì tutte le rappresentanze sindacali per affrontare le questioni attinenti la crisi deldie le conseguenti problematiche che riguardano il ... Siderurgico di Taranto: vertice con il ministro, Emiliano "siamo sull’orlo di una situazione di enorme difficoltà" "Il governo Draghi ha stanziato un miliardo di euro, che rischia sostanzialmente di essere versato in un pozzo senza fondo" ...“Rivolgo un mio accorato appello al Governo perché intervenga con ogni mezzo per mettere al riparo le famiglie dei lavoratori”. Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, affida a Radio Vatica ...