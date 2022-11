Settore Femminile | doppio impegno con il Cesena per la prima squadra e la Primavera

MaremmaNews

... René Ramos Miglior direttore sportivo: Paolo Maldini e Frederic Massara Migliorgiovanile: Benfica Clubdell'anno: Olympique Lyonnais Miglior club maschile al mondo: Real Madrid ...Per quanto riguarda il, Dell'Anna ha parlato della coppia Menegatti - Gottardi capace di ottenere un quinto posto nel Campionato del Mondo di Roma e in piena corsa per la ... Tantissimi successi per il settore femminile dell'Invictavolleyball (www.parmacalcio1913.com) – Questi gli impegni ufficiali, nei rispettivi Campionati, delle Formazioni del Settore Femminile del Parma nel Weekend del 19 e 20 novembre 2022: SERIE A FEMMINILE, 9^ ...Grosseto: Ancora una settimana ricca di successi per il settore femminile della società grossetana. Appena conclusi i gironi d'andata per tutte le categorie giovanili, il team under 16-18 dei coach Vi ...