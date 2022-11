Provare per credere

Leggi su amica

(Di giovedì 17 novembre 2022) Photo by Yoga 4Good on Unsplash Superare le proprie paure con la complicità dell’altro. Questo è il mantra numero uno dell’acroyoga, prima dell’ohm o di qualsiasi posizione. E poi, fidarsi del prossimo, fino a perdersi dentro se stessi. Sciogliere le rigidità, aumentare l’elasticità del proprio corpo. Lo yoga acrobatico è uno sport affascinante e si pratica in due, per questo è conosciuto anche come yoga di coppia. La sua narrativa è legata a fiducia e benessere reciproco. Mentre le sue peculiarità sono l’unione della respirazione e fluidità dello yoga, con l’ascolto del contatto e dell’energia dell’acrobatica. Capiamo meglio di che si tratta. Photo by Ruslan Zh on Unsplash Cos’è l’acroyoga Nata in Canada alla fine degli anni Novanta, l’acroyoga è una forma particolare e acrobatica che unisce i movimenti tipici dello yoga alla ginnastica ritmica acrobatica. In più, il tutto è ...