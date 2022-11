Processo a Benno Neumair | l' accusa chiede l' ergastolo

(Di giovedì 17 novembre 2022) commenta Per, nelper duplice omicidio e occultamento di cadavere, l'ha chiesto la condanna all'. Il 31enne bolzanino ha confessato di aver ucciso i suoi ...

commenta PerNeumair, nelper duplice omicidio e occultamento di cadavere, l'accusa ha chiesto la condanna all'ergastolo. Il 31enne bolzanino ha confessato di aver ucciso i suoi genitori, Laura e ...... "La madre lo portò da uno stregone, minacciò con un coltello la sorellina' "Neumair stava strangolando il compagno di cella", l'accusa al 30enne aper l'omicidio dei genitori Per l'...BOLZANO - Uccise i genitori, occultandone poi i cadaveri gettandoli nel fiume Adige. Oggi l'accusa ha chiesto l'ergastolo per Benno Neumair, il bolzanino, di 31 anni che ha confessato ...Per Benno Neumair, nel processo per duplice omicidio e occultamento di cadavere, l'accusa ha chiesto la condanna all'ergastolo. Il 31enne bolzanino ha confessato di aver ucciso i suoi genitori, Laura ...