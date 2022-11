Lavoro | altre due vittime | nel Pisano un operaio cade da una scala Un agricoltore schiacciato dal fieno a Reggio Emilia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ancora incidenti sul, ancora una volta fatali. Oggi, 17 novembre, se ne sono verificati due in poche ore. Il primo è avvenuto a Montecatini Val di Cecina, comune in provincia di Pisa, nella frazione di Ponteginori, dove ha perso la vita unalbanese. Il suo corpo è stato ritrovato ai piedi di unanella tenuta Mocajo, una residenza settecentesca trasformata da anni in albergo di lusso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Volterra, Pisa, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La seconda vittima è un imprenditore agricolo di 69 anni, rimastoda una rotoballa diimpilata e caduta per cause ancora da accertare. L’incidente mortale è accaduto a Scandiano, in ...