...caduto in Polonia non è stata riconosciuta come undi matrice ucraina . Il mondo sta malissimo e i nostri sogni di fine della storia come fine delle guerre si sono infranti come mosche...Cade da una scala e muore. Ennesimomortalelavoro. La disgrazia è avvenuta nel comune di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. Una persona, ancora non se ne conoscono le generalità, è deceduta scivolando da una ..."White Disaster (White Car Crash 19 Times)" di Andy Warhol, la gigantesca serigrafia di due auto sfasciate in un incidente stradale moltiplicata 19 volte, è stata venduta da Sotheby's a New York per 8 ...Le Forze Armate russe hanno colpito diverse infrastrutture per la produzione di missili e gas, oltre ai bombardamenti sul Dnipro che hanno causato 14 feriti. In seguito alle prime indagini, Varsavia c ...