Haller | l’incubo non è ancora finito | “Dovrò operarmi di nuovo”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Doccia gelata per Sebastien, l’attaccante del Borussia Dortmund che in estate è stato colpito da un tumore ai testicoli. Dopo la prima operazione erano trapelate le prime notizie incoraggianti, ma ora la strada verso la sua personale vittoria sembra tornata in salita. Il giocatore, come fa sapere dai suoi profili social, dovrà sottoporsi ad unintervento chirurgico. Lui stesso scrive così: “La battaglia contro il cancro non è finita:sottopormi a un’operazione per eliminare definitivamente questo tumore che mi tiene lontano dal campo”.operazione tumore Acquistato dalla squadra tedesca per sostituire Haaland, il suo rientro sul terreno di gioco sembrava non essere più così lontano prima che arrivasse la notizia che rischia di rispedire il francese in fondo al tunnel. Il mondo del ...