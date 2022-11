Giallo a Roma | due donne cinesi e una trans uccise nel quartiere Prati | c' è un unico killer?

, due cinesi uccise nel quartiere Prati nella Chiesa di Nereo e Achilleo Milano, l'ultimo saluto a Luca Marengoni Intercettazioni shock Rete di scafisti e traffico di migranti tra Gela e la ...Il portiere ha dato l'allarme. Una donna era riversa sul pianerottolo, con gli indumenti sporchi di sangue, l'altra è stata trovata dalla polizia in un appartamento. Investigatori al lavoro per ...Tre omicidi in poche ore nel quartiere Prati a Roma , a poche centinaia di metri di distanza. Mentre erano ancora in corso ancora i rilievi ...Giallo a Roma: due donne di nazionalità cinese sono state trovate morte, nel quartiere Prati. I corpi delle vittime sono stati rinvenuti in via Augusto Riboty: una delle due donne si trovava sul piane ...