Franco Leo | tetraplegico | muore a 53 anni L' addio del fratello | ' Il vuoto in me è immenso'

Aveva un sogno, correre la maratona di New York. E lo scorso 6 novembre quel sogno,, 53 anni, ..., amico della nostra comunità non è più tra noi. Un abbraccio alla Mamma Lucia e al Papà Vito. Ad Antonio, Dario, Renato e Annamaria un sentito cordoglio e vicinanza. Questa città gli ha ...Franco Leo, tetraplegico che aveva realizzato il sogno della Maratona di New York, è morto poche ore fa: le parole del fratello. Franco Leo si è spento poche ore fa, dopo una vita segnata dalla ...Si sono allenati per anni, senza mai mollare, e sempre guardando al loro obiettivo: la Maratona di New York. Lo avevano raccontato anche a ilfatto.it e lo scorso 6 novembre quel sogno, Franco Leo, 53 ...