Ex Ilva | Governo riavvia confronto ma no decide su stop aziende | Lunedì 4 ore sciopero

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Ililcon i sindacati sul futuro di Acciaierie D’Italia ma nonsulla revoca della sospensione imposta fino al 16 gennaio prossimo dall’ex Gruppoa 145 imprese dell’indotto e frena sulla richiesta esplicitata formalmente al tavolo da Fim, Fiom, Uilm e Uglm di anticipare la salita al 60% nel capitale di Adi prevista invece per il 2024. Non era questo d’altra parte l’obiettivo del ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, concentrato piuttosto are per “rimettere sui binari giusti” untra le parti, soprattutto quello tra azienda e sindacati, ormai deterioratosi. Ma i vertici di Acciaierie d’Italia hanno disertato il round al Mimit, attesa l’Ad Lucia Morselli, e il ...

La vicenda ex, oggi Acciaierie d'Italia torna di grande attualità con una nuova protesta , dopo che la ... "Ilè in campo, aspettiamo risposte immediate dall'azienda" , aveva detto ieri il ...Ilacquisisca il controllo di maggioranza e imponga la gestione pubblica dell'ex -per garantire la filiera italiana, l'occupazione, una produzione strategica e la bonifica ambientale'. ...(Adnkronos) - Il governo riavvia il confronto con i sindacati sul futuro di Acciaierie D’Italia ma non decide sulla revoca della sospensione imposta fino al 16 gennaio prossimo dall’ex Gruppo Ilva a ...(Teleborsa) - La vicenda ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia torna di grande attualità con una nuova protesta, dopo che la multinazionale ArcelorMittal ieri ha intimato alle 145 aziende ...