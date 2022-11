E rispunta un suo vecchio video in cui | da studente | rappava la lezione di statistica

Leggi su iodonna

(Di giovedì 17 novembre 2022) Timothée Chalamet asso piglia tutto del momento. Non solo si prepara a fare il “pienone” al cinema con Bones and All, nuovo film di Luca Guadagnino (regista dell’acclamato Chiamami col tuo nome, sempre con Chalamet) nelle sale dal 23 novembre, non solo sta girando Dune: parte 2 (il primo Dune ha vinto sei Oscar), non solo sarà il giovane Willy Wonka nel prossimo musical Wonka di Paul King. “Bones and all”, Timothée Chalamet e Tyler Russell: red carpet e look guarda le foto Leggi anche › Timothée Chalamet e Taylor Russell in Italia e ...