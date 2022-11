Biglietti per Blanco a San Siro e allo Stadio Olimpico di Roma nel 2023

(Di giovedì 17 novembre 2022) Neldebutta negli stadi: sono ormai ufficiali i concerti dia Sandinel. Un traguardo sognato e sperato che ora diventa realtà per il giovane artista già vincitore del Festival di Sanremo 2022 con Mahmood. Un tour sold out e bagni di folla ovunque in Italia lo portano adesso a confermare due concerti negli stadi. I live sono quelli dia Sandiin programma per il prossimo anno e comunicato personalmente dall’artista attraverso un post sui social. Nelle sue storie su Instagram, infatti,ha condiviso un video in cui su un muro bianco ...

Motorsport.com - IT

I dati complessivi di sport e spettacolo la dicono lunga: 71 milioni dia fronte dei 122,7 milioni del 2019 ( - 42 %). Lo stessola spesa al botteghino: 979 milioni di euro, a fronte ...... i concerti di musica leggera, un settore che tra il 2020 e il 2021 ha fatto un balzo in avanti,quanto riguarda gli spettatori addirittura del 113%. In questo caso ivenduti nei primi ... F1 | TicketOne partner di Monza ed Imola per i biglietti di F1 L'edizione in Qatar sarà la più ricca di tutte e il sistema calcio italiano pagherà un conto salato per la sua assenza ...Ha preso il via soltanto ieri la prevendita dei biglietti per la sfida tra Lamezia Terme e Catania, ma sono bastate poche ore per polverizzare i 550 biglietti del settore ospiti messi a disposizione d ...