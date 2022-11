Alessia Marcuzzi | lato B perfetto e fisico da urlo a 50 anni | relax a Dubai

(Di giovedì 17 novembre 2022) Aper i suoi 50si diverte tra mare, cibo ed escursioni con le amiche, ma ai fan non sfugge la sua forma perfetta. Soprattutto dopo aver varcato i 50. In bikini la conduttrice mostra il suoB, scolpito ementre si tuffa in acqua. E come ogni compleanno che si rispetti,viene omaggiata dalle amiche con una torta con la scritta: “Auguri presenti, passati e futuri”. I festeggiamenti vanno avanti da giorni e questa è una della tante giornate chepassa a divertirsi, spensierata e felice del traguardo raggiunto. Sorride, balla, canta e si fa selfie: è l’inizio di una nuova era. Una vita da showgirl L’eterna ragazza della televisione italiana ne ha fatta di strada da quando nei primi ...

Today.it

Tags: divorzio galatasaray icardi maldive mauroicadi separazione wandanara Articolo precedentesi mostra in bikini a 50 anni: tintarella in spiaggia dopo il compleannoLa conduttrice tra le onde del mare a Dubai, dove si rilassa con le amiche L'11 novembre ha compiuto il mezzo secolo, a cena ancora si festeggia, single e serena, si fa vedere sensualissima in bikini : i 50 anni appena compiuti non la impensieriscono minimamente . Fisico tonico e asciutto, la conduttrice si fa ammirare tra le ... Tutte pazze per l'ex marito di Alessia Marcuzzi: "Corteggiatissimo, ma lui vuole riconquistarla" Alessia Marcuzzi vola a Dubai in compagnia delle amiche più care per festeggiare i suoi 50 anni. Splendida e in gran forma, la conduttrice di Boomerissima sta trascorrendo giornate spensierate tra tuf ...La conduttrice tra le onde del mare a Dubai, dove si rilassa con le amiche L’11 novembre ha compiuto il mezzo secolo, a cena ancora si festeggia Alessia Alessia Marcuzzi, single e serena, si fa vedere ...