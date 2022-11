Vettel e il talento di Mr Raikkonen | ' Nessuno come Kimi'

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Uno ha appeso il casco al chiodo, in Formula 1, a fine 2021. L'altro si appresta a farlo. Insieme, da compagni di squadra, hanno trascorso quattro stagioni, in Ferrari, all'inseguimento di un titolo ...

Verso il ritiro di, domenica prossima ad Abu Dhabi ( qui gli orari del week end ), è un ricordare momenti Abbonati per continuare a leggere Questo è un contenuto riservato agli abbonati. Hai ...Oltre ad essere quello più dotato a livello diRaikkonen perè stato il compagno 'ideale': 'Mi ha sorpreso sin dalla prima stretta di mano perché mi ha guardato negli occhi, noi piloti ...Più di ogni altro pilota con il quale ha diviso la pista, Vettel ha trovato in Kimi Raikkonen il talento naturale più grande e la persona più onesta ...Il quattro volte Campione del Mondo Sebastian Vettel racconta nell'ultimo episodio di Beyond the Grid del suo legame con Raikkonen.