Spazio | Thales Alenia Space | con modulo Esm contributo fondamentale ad Artemis 1**

Il Sole 24 ORE

... il reporter è il cubesat Argomoon di Argotec che è stato rilasciato nelloal distacco della ...Alenia Space con l'aiuto anche di Aviotec, Criotec, Alfa Meccanica, Dtm - Technologies e ...... mentre laAlenia Space (joint venture67% e Leonardo 33%), ha curato la struttura e ... La capsula Orion rimarrà nelloper 26 giorni per consentire i test sulla Luna . Se tutto ... Thales Alenia Space capofila nello studio di fattibilità per centri dati in orbita Thales è presente in Italia dal 1988 e opera nei mercati della sicurezza, dei trasporti, della difesa, dell'aerospazio e dello spazio. "La ristrutturazione ha reso possibile l'unificazione a ...Roma, 16 nov. (Adnkronos) - C'è tanta Italia a bordo della prima missione lunare Artemis 1 che vede in volo anche il cubesat italiano Argomoon, un gioiello della tecnologia spaziale made in Italy. A..