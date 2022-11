Soleil Sorge pubblica il suo primo libro | c’è anche Alex Belli

(Di mercoledì 16 novembre 2022)è stata la protagonista della passata edizione del Grande Fratello Vip più chiacchierata in assoluto. Il suo avvicinamento con, le sue risposte pungenti, l’amicizia con Katia Ricciarelli e il suo stesso passato, sono passati al vaglio di milioni di telespettatori. Amata, odiata, criticata, lodata,non è mai stata indifferente a nessuno. Perfino nella nuova edizione del GF VIP è una delle concorrenti più citate e discusse. Ora è conduttrice del GF VIP Party, si è lasciata alle spalle le chimiche artistiche e la gran parte dei suoi ex compagni di avventura e cammina spedita verso il suo futuro professionale. In libreria da poco con la sua prima autobiografia “Manuale di una stronza“, non ha perso il buon vizio di mandare frecciatine a destra e a manca. Leggi ...

Lo scorso anno infatti venne sostituita dall'ex gieffina Laura Freddi, mentre quest'anno Signorini potrebbe optare per Giulia Salemi , ma anche per l'influencer italo - americana.