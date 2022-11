Perde il controllo dell’auto e finisce contro un ponticello | moto un 59enne

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente mortale avvenuto in via Le Patine nel territorio comunale di Sermoneta. Unoriginario di Cisterna a bordo di una Fiat Panda sembra aver perso ildella sua auto finendo fuori strada ed andando a sbattereun ponte. Sul posto sono accorsi i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118 nel disperato tentativo di salvare la vita alper il quale, però, non c’era più niente da fare. La dinamica dell’incidente Le forze dell’ordine hanno cercato di svolgere tutti i rilievi utili a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dei fatti. Una ricostruzione, a quanto pare ardua, sulla quale gli inquirenti ancora non hanno chiarezza. Sembrerebbe, però, dalle prime risultanze investigative che il ...

