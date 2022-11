OPPO A1 Pro è ufficiale con display OLED curvo e fotocamera da 108 MP

Hardware Upgrade

2 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi FONTE Notizie RelazionateA1ArticoloAndroide Qualcomm collaborano per portare il ray tracing su smartphone 12 16 Novembre 2022A proposito di lanci oggidovrebbe lanciare in Cina il telefonoA15G. Sembra che la data di lancio della serie Reno 9 sarà confermata ufficialmente dal dal brand domani o nei prossimi ... OPPO Find X6 Pro: ecco cosa aspettarsi dall'attesissimo top di gamma In occasione dello Snapdragon Summit 2022 OPPO conferma nuovamente la partner con Qualcomm, anticipando che il prossimo flagship della serie Find X adotterà il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2 annoverand ...Come previsto, Oppo ha annunciato oggi A1 Pro, primo smartphone "Pro" della gamma A del produttore cinese dalle caratteristiche tecniche decisamente interessanti per la fascia (media) in cui va a posi ...