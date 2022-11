La Gazzetta dello Sport

Ilha investito e ci punta, ma è chiarocosì non serve a nulla, né a lui né ai rossoneri. Adli ha bisogno di farsi vedere e di giocare. L'anno scorso, a Bordeaux, ha sfornato 8 assist e ...Preoccupazione quindi per i tifosi del, anche se di fatto il campionato si rivedrà tra poco ... Effettuerà degli esamidiranno meglio quanto tempo dovrà restare fermo. Con ogni probabilità ... Milan, ma che fine hanno fatto Adli e Bakayoko Arrivano brutte notizie per il Milan di Stefano Pioli: infatti, durante l'amichevole tra Albania e Italia, Sandro Tonali è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella, a causa di una ...Convocati Mondiali Qatar 2022: la lista di tutti i giocatori che partiranno per il prossimo Mondiale divisi per club di appartenenza.