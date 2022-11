John Wick 4 | data di uscita | cast e trailer del film

4, il nuovo capitolo del film con l'amatissima star canadese Keanu Reeves è pronto a tornare sul grande schermo. Dunque, dopo il debutto della pellicola cinematografica nel 2014, scopriamo ...Succede che esca un nuovo trailer di4 in cui si vedono tutti i nuovi ingressi nel cast, tranne Scott Adkins. Succede che sia in preparazione uno spin - off diintitolato ...John Wick 4, il nuovo capitolo del film con l'amatissima star canadese Keanu Reeves è pronto a tornare sul grande schermo. Dunque, dopo il debutto della pelli ...In un certo senso, l'intera saga di John Wick deve tutto a un cane e una macchina: ma i migliori amici dell'uomo ritorneranno centrali nel quarto film ...