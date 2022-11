Inflazione | l’Istat conferma | ai massimi storici dal 1984 A ottobre sfiora il 12%

Leggi su open.online

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’vola, e non è mai stata così alta dal. E non è una buona notizia per le famiglie e i consumatori italiani. Secondo gli ultimi dati diffusi dalrelativi all’nel mese di, con un ricalcolo al ribasso dello 0,1 per cento rispetto alle stime precedenti, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) si attesta all’+11,8 per cento su base annua (+8,9 per cento rispetto a settembre) e del +3,4 per cento su base mensile. In precedenza le stime prevedevano un aumento dell’11,9 per cento su base annua e del 3,5 per cento su base mensile. È necessario risalire a marzo(quando fu dell’+11,9 per cento) per trovare una variazione tendenziale dell’indice generale Nic superiore. L’acquisita per il ...