(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il mondo sta cambiando e di conseguenza cambiano anche usi e costumi, sino a poco tempo fa agli uomini era riservata la sola scelta di una gamma illimitata di orologi e comeal massimo era prevista qualche neutra collana o bracciale, con il tempo si sono aggiunti gli anelli maschili, ma se leggiamo con attenzione la storia, avremmo modo di constatare che ilè da sempre patrimonio del guardaroba maschile, soprattutto nelle grandi corti francesi, inglesi e spagnole, se andiamo ancora più indietro nel tempo possiamo tranquillamente notare che i guerrieri del passato usavano i gioielli come ornamento per andare in guerra o come simbolo di forza e di appartenenza, cosi come nelle culture tribali gli ornamenti maschili sono composti sempre da gioielli di qualsiasi materiale, pregiato o meno. Con il tempo l’interesse da parte degli uomini ...

Il look del giorno, con il ciondolo chiave di stagione: il lucchetto. Da pegno d'amore aglamour La collana con il ciondolo a lucchetto è l'ultima mania in fatto di gioielli. Un ... e...... estate, autunno o inverno: per ogni stagione dell'armocromia un metallo che valorizza l'incarnato di Margherita Ceci D i fronte all'acquisto di un nuovo, la domanda sorge spontanea: oro o ... Il gioiello diventa neutro per soddisfare tutte le esigenze In questi anni di cambiamento, di regole che mutano incessantemente, il gioiello è in prima linea in una prospettiva di rinnovamento e nuovi ideali, nuove visioni aprono di conseguenza a nuovi mercati .... Da pegno d’amore a gioiello glamour La collana con il ciondolo a lucchetto è l'ultima mania in fatto di gioielli. Un simbolo chiave del look, secondo le le sfilate Autunno-Inverno 2022/2023 S imboli ...