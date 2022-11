Genova | sinistra folle | vuole cacciare Bucci per un cavillo

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 16 novembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/11/As-Np-1-8.mp4 Troppo bravo non può fare il sindaco: va punito e destituito. Così in Italia ragiona la. Marcoè una sorta di eroe nazionale. L’uomo a cui si deve la ricostruzione del Ponte Morandi in meno di due anni. Un capolavoro di efficienza senza precedenti (e temo senza repliche) per l’Italia intera. All’inizio dell’anno,è stato confermato sindaco dia furor di popolo. Nel confronto delle urne. Lane è uscita addirittura umiliata. Ma siccome la– soprattutto certa– è un cancro per il Paese, non ci sta. E ha chiesto al Tribunale di destituirlo. Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 14 novembre 2022 L'articolo proviene da Nicola ...