Ex Ilva | Emiliano | “Basta abusi sulla salute dei tarantini”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) TARANTO – “Non consentiremo a nessuno di continuare ad abusare delladei, nella misura in cui si è certificato con una sentenza di Corte d’Assise che ha stabilito che qualcuno ha provocato in maniera illegittima la morte di tante persone. Questo è il dato di fatto con il quale il Governo si deve confrontare”. Lo ha detto ieri a Taranto il presidente della Regione Puglia, Michele, rispondendo alle domande dei giornalisti sull’incontro che si terrà a Roma giovedì con il ministro Urso dopo la decisione di Acciaierie d’Italia di sospendere 145 ditte dell’appalto. “Il piano della Regione – ha sottolineato– è semplice: innanzitutto fare di Taranto la capitale dell’idrogeno italiano ben sapendo che miracoli non esistono, ma nel tempo immaginiamo con l’idrogeno di eliminare qualsiasi ...

...so quante volte ho parlato dei vari governi italiani e delle loro varie soluzioni rispetto all'. Lo ha detto ieri a Taranto il Presidente della Regione Puglia, Michelerispondendo alle ...... i processi di riconversione tecnologica mirati alla chiusura delle fonti inquinanti dell'ex -,... Fratelli d'Italia ha protestato per l'assenza del governatore MicheleAcciaierie d’Italia, con l’ad Lucia Morselli, non fa passi indietro sull’indotto. Ma anche il Governo resta molto critico verso l’azienda. Ieri il ministro delle Imprese e ...Inoltre la mozione chiede di "incentivare e rafforzare, con ulteriori iniziative e con certezze finanziarie, i processi di riconversione tecnologica mirati alla chiusura delle fonti inquinanti dell'ex ...