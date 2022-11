Ex di Nikita vuole corteggiare Micol Incorvaia | appello a Signorini | “Fatemi entrare al GF Vip”

(Di mercoledì 16 novembre 2022)Pelizon potrebbe ritrovarsi presto nella Casa del GF Vip una vecchia conoscenza e soprattutto potrebbe assistere ad un corteggiamento in corso tra un suo ex e l’amica. Sono solo ipotesi, ma è quanto emerge da una recente intervista rilasciata da Matteo Diamante a Novella 2000. Ex di:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

La giovane modella, infatti,tutelare il suo rapporto con il marito Bradford Beck . Sebbene i ... Durante una chiacchierata conPelizon e Sofia Giaele De Donà, la modella triestina ha fatto ...Setimettere lo smalto nero, devi dire di no, non sei Damiano dei Måneskin. Se ti piace Micol devi darle un bacio, non una capocciata' . Successivamente Guendalina parla proprio ... Ex di Nikita vuole corteggiare Micol Incorvaia, appello a Signorini L’amicizia nata tra Nikita Pelizon e Goerge Ciupilan ... ma so fare anche il bravo ragazzo come è successo a L’Isola dei Famosi. Ci vuole coraggio per affrontare trasmissioni come il Gf Vip e io penso ...Spesso al Gf Vip si è parlato di Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita. Il ragazzo si è duramente scagliato contro l’amico George Ciupilan, che con la Pelizon ha stretto un’amicizia speciale accusan ...