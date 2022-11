La Gazzetta dello Sport

Facile Novakin semifinale. Il serbo batte secco in due set 6 - 4 6 - 1 Rublev in poco più di un'ora di gioco e passa il turno. Il russo invece deve aspettare l'esito del match di stasera tra Medvedev e ...chiude alla prima opportunità utile e ovviamente non apporta modifiche al copione nel ... che nonostante un mini passaggio a vuoto nel cuore del secondo set sidi Grigor Dimitrov con ... Djokovic si sbarazza di Rublev in due set e vola in semifinale L'ex numero uno al mondo Novak Djokovic sbriga senza troppa fatica la pratica Khachanov, battendo il russo col punteggio di 6-4, 6-1 e passando così ai quarti di finale dell'ATP 1000 di Parigi Bercy; ...L'ex numero uno al mondo Novak Djokovic sbriga senza troppa fatica la pratica Khachanov, battendo il russo col punteggio di 6-4, 6-1 e passando così ai quarti di finale dell'ATP 1000 di Parigi Bercy; ...