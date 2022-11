Clizia Incorvaia demolisce i Donnalisi | “Relazione tossica | lei invidiosa”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Lunedì scorso Paolo Ciavarro è andato al GF Vip per incontrare il suo migliore amico, Edoardo Donnamaria e con lui è stato molto dolce. Meno tenera, che in un’intervista rilasciata a Casa Chi ha bacchettato il bff del compagno accusandolo di aver denigrato Micole infangato il loro rapporto, solo per nutrire l’ego di Antonella Fiordelisi. “Avevo smesso di seguirlo una volta. Lui secondo me si è reso conto di aver sbagliato delle cose e di non essere stato un gentleman con Micol. Non ha onorato la loro amicizia. Per accrescere l’ego e gratificare una donna non devi denigrare la ragazza con cui sei stato. Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ha ridotto la storia a meri incontri fisici. Però mi piace che mia sorella è sempre molto educata, in mezzo ad altre maleducate. Ci sono stati episodi sgradevoli e ...