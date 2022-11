Borsa | Milano chiude debole - 0 | 68% | giù Amplifon | Saipem e Tim

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ha chiuso in calo Piazza Affari, in linea con le altre borse europee. Sui listini hanno pesato meno del previsto i timori dopo il caso dei frammenti di missile caduti in territorio polacco, mentre l'...

Finanza pubblica e lavoro le altre due priorita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -, - "La prima emergenza e urgenza del Paese e' l'energia per le imprese e per le famiglie: non reggiamo piu' questa bolletta energetica. Secondo, farlo tenendo conto della finanza pubblica ...La seduta e' stata negativa per quasi tutti i principali listini europei. La peggiore a fine giornata e' ladi Madrid, che termina con un passivo dell'1,1%, seguita da Amsterdam ( - 1%), Francoforte ( - 1%), Parigi ( - 0,5%) e Londra ( - 0,3%), nonostante sia emerso che l'inflazione a ottobre e' ...(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto l'inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione di REVO Insurance a..