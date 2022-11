“Belve” | J-Ax si racconta a 360° | dall’idea del suicidio all’amicizia con Fedez

Rocco Siffredi ontervistato da Francesca Fagnani nella trasmissionela sua dipendenza dal sesso Una vera e propria confessione a cuore aperto: così si può riassumere l'intervista di Rocco Siffredi alla trasmissionedi Rai 2, condotta da Francesca ......dall'ufficio dove facevo i casting -Siffredi in esclusiva a MOW - l'ho tolto apposta. Così da non aver voglia di tornare a girare ". Secondo quanto anticipato da Dagospia, stasera a...Annamaria Bernardini De Pace, ma non solo: oltre alla nota avvocatessa, anche J-Ax stasera sarà protagonista della puntata di Belve in onda su Rai2 in seconda serata. Politica, musica e vita privata s ...Mercoledì 16 novembre 2022 nuovo appuntamento in seconda serata del talk show di Rai 2: ospite il cantante ex-Articolo 31, stizzito dalla conduttrice ...