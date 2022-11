Bce | Panetta | ' su aumenti tassi non facciamoci influenzare da inflazione' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - "La politica monetaria influenza l'economia e la domanda aggregata in un orizzonte che secondo i nostri studi va da 1,5 a 3 anni. Quindi non dobbiamo farci trascinare" nella definizione delle prossime decisioni sui"dalla crescita dei prezzi che vediamo oggi". Così in un dibattito in corso all'Abi il membro del Comitato Esecutivo della Bce Fabioribadisce la convinzione di una necessaria cautela sui prossimi. "Forse si deve ancora effettuare un aggiornamento" con "ulteriori passi per normalizzare" la politica monetaria, afferma osservando però che tuttavia "man mano che si normalizzano il'adeguamento deve essere ponderato". Di qui - osserva - "l'esigenza di valutare" i prossimiper non avere ricadute sull'economia dell'Eurozona che va ...