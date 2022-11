Sporting | Amorim 'aspetta a braccia aperte' Cristiano Ronaldo

TUTTO mercato WEB

EUROPA LEAGUE Lodi Rúben, 'retrocesso' all'Europa League , essendosi classificato terzo in un girone equilibratissimo fino all'ultima giornata, hanno pescato i danesi del Midtjylland ...CP, il nuovo gioiello si chiama IssahakuNonostante la giovanissima età, Rubenha deciso di dargli minuti importanti nelle ultime due giornate di Champions League. Il giocatore è tutto ... Bomba CR7, lo Sporting sogna il ritorno. Amorim cauto: "Deciderà lui, piace a tutti" Lo scossone causato dall'intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo a The Sun ha provocato reazioni anche in Portogallo, dove lo Sporting sogna di riportare il suo figlio prediletto a casa. Ruben Amor ...Domenica 13 novembre Famalicao e Sporting Lisbona si affronteranno in Primeira Liga: info partita, probabili formazioni e streaming GRATIS ...