Spazio | continuano gli effetti dell’eredità di Colao | è il momento di fare chiarezza

(Di martedì 15 novembre 2022) di Stefano Lacoforpio Il 20 settembre 1870 è una data storica per l’Italia, fanti e bersaglieri entravano nella breccia di Porta Pia alle 10:35 dopo quattro ore di cannoneggiamento guidati dal Generale Cadorna; cadeva così l’ultimo ostacolo contro l’unità italiana e terminava il potere temporale del Pontefice. Il 20 settembre di quest’anno è un’ulteriore data storica per una comunità più piccola di quella nazionale, la comunità dello: l’evento è stato definito da un quotidiano “uno sganassone politico” per il dottor Vittorio, ministro protempore al Mitd, e il suo fidato Capo di Gabinetto Stefano Firpo. Ma andiamo con ordine, partendo dall’inizio della storia per arrivare all’ultima sberla tirata ai due per effetto delle loro attività piuttosto discutibili sia in termini di correttezza amministrativa formale che di garbo istituzionale; temi ...