Russi in ritirata dopo i bombardamenti degli ucraini

(Di martedì 15 novembre 2022) Le autorità filorusse della regione di Kherson hanno annunciato il ritiro delle forze di Mosca da Nova Kakhovka, città portuale sulla sponda orientale del Dnepr e sede di un'importante centrale idroelettrica. Lo riferisce l'agenzia Tass e lo conferma Natalya Gumenyuk, capo del Centro stampa di coordinamento congiunto delle forze di difesa del sud dell'Ucraina, come riporta Ukrainska Pravda. Le truppe di Putin si sono ritirate di circa 15-20 km dalle linee attrezzate sulla riva sinistra del fiume Dnepr, a Kherson, e vanno verso l'entroterra per proteggersi daidelle forze armate dell'Ucraina. Ihanno lasciato la città a causa deidelle forze ucraine, trasferendosi in aree più sicure della regione. «Novaya Kakhovka è stata sottoposta al fuoco diretto dell'artiglieria e dei mortai ...

