Ong | dalle multe ai sequestri | tutto il potere ai prefetti

Anche l'aver lasciato l'a largo viene rivendicato da Crosetto il quale spiega che è una maniera ...che ha gravato solamente sulle spalle del Belpaese ed è stata fin troppo spesso ignorata...... contro gli 800 circa sbarcati in Italia da tre navi. Per essersi fatta carico di una nave su ... Gli inquirenti, infatti, avrebbero ascoltato le registrazioni delle chiamate di soccorsoquali ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le Ong assicurano: "Tra pochi giorni saremo in mare". Il governo però studia un provvedimento anti-sbarchi. Tajani avverte: "Le regole vanno rispettate" ...