Mondiali Qatar 2022 | i giocatori della Francia sostengono le Ong per la tutela dei diritti umani

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022) In vista deidi, la Nazionale, a guida Deschamps, per tramite dei calciatori blues, hanno sottoscritto una lettera. Qui ribadiscono il loro “impegno per il rispetto dei” e il “rifiuto di ogni discriminazione”, annunciando di voler “sostenere le Ong che operato per ladei, attraverso il fondo di dotazione Generation 2018 a cui hanno aderito tutti i calciatoriselezionee i componenti dello staff”. Generation 2018 è un fondo destinato a finanziare azioni di impatto sociale scelte dai, creato dai campioni del mondo quattro anni fa dopo la vittoria in Russia. SportFace.