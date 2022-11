LIVE Irlanda del Nord-Italia | amichevole calcio femminile in DIRETTA | le azzurre devono tornare a vincere

Leggi su oasport

(Di martedì 15 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale didel, altraper la nazionale di Milena Bertolini. La nazionalenachiude il suo 2022 con l’contro l’Del. L’deve riscattare necessariamente il doppio passo falso contro Brasile e Austria. Servirà dimostrare carattere e soprattutto il cinismo sotto porta che tanto è mancato in queste partite. La sfida serve anche per mantenere la concentrazione in vista del Mondiale 2023. CONVOCATE Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante ...