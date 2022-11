Kate Hudson in Elie Saab e le altre

Vanity Fair Italia

Al suo party invita solo ospiti di livello, come la Governatrice del Connecticut (Kathryn Hahn), uno youtuber narciso (Dave Bautista) e una stilista politicamente scorretta (). Ci scappa ...Al suo party invita solo ospiti di livello, come la Governatrice del Connecticut (Kathryn Hahn), uno youtuber narciso (Dave Bautista) e una stilista politicamente scorretta (). Ci scappa ... Kate Hudson, con onde da sirena lunghe fino alla vita, è una vera ispirazione Addio campagna del New England, benvenuta isola privata della Grecia! Per il nuovo murder mistery di Rian Johnson, sequel di “Cena con delitto”, si cambia tutto (o quasi).U na festa di compleanno o la cerimonia degli Oscar La domanda sorge spontanea, visto l’elenco delle star che hanno partecipato all’esclusivissimo party organizzato da Leonardo DiCaprio per il suo 48 ...