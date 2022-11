Agenzia ANSA

...il vostro desiderio di fare tutto il possibile affinche' la Presidenza indonesiana renda questo... Cosi' il presidente franceseincontrando il presidente Xi Jinping 15 novembre 2022Ci mancherebbe altro che i paesi delnon avessero attenzione e curiosità per la prima leader ... né con Olaf Scholz, né con Pedro Sanchez né con Emmanuel. Le diplomazie sono però al lavoro ... G20, Macron a Xi: "Uniamo le forze contro la guerra in Ucraina" - Mondo di Redazione online Le notizie di marted 15 novembre, dal vertice del G20 di Bali, in indonesia. La premier Giorgia Meloni una delle quattro donne presenti al tavolo. Dalla bozza della risoluzione, ar ...La premier al G20 di Bali. Oggi il primo faccia a faccia con il presidente Biden. La ricerca di una sponda Usa. La piccola Ginevra al seguito del capo del ...