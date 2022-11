G20 | Lavrov | «L’Occidente prema sull’Ucraina per negoziare Le proposte di Zelensky sono irrealistiche»

(Di martedì 15 novembre 2022) Ledi risoluzione del conflitto presentate al G20 dal presidente ucraino Volodymyr«non realistiche e non adeguate». A bocciarle in questi termini è stato questa mattina il ministro degli Esteri russo Sergej, che guida la delegazione di Mosca al G20 di Bali. La Russia, ha aggiunto ancora, vuole vedere «fatti concreti, e non parole» da parte delnel sospingere, ha aggiunto. Per il ministro degli Esteri russo, inoltre, l’invasione in Ucraina è ritenuta da diversi Paesi del mondo la conseguenza di una «provocazione di Washington». E’ proprioad aver cercato di «politicizzare la dichiarazione finale del vertice G20», ha protestato ...

Agenzia ANSA

