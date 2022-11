FTX | la Lehman Brothers del mondo della criptovaluta

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 15 novembre 2022) Potrebbe essere paragonato alladelle criptovalute. Il secondo più grande exchange per acquistareal, FTX, è fallito con la classica corsa allo sportello di venerdì scorso che dopo voci di una crisi imminente hanno dato la spallata definitiva. Due mesi fa la società veniva valutata $32 miliardi, oggi si è azzerata. Lo scorso anno il fondatore dichiarava che poteva valutare anche l’acquisizione di Goldman Sachs, oggi non esiste più. Il problema è lo stesso delle banche del passato: l’exchange ha usato i soldi dei clienti per fornire liquidità ad un’altra società loro partner, Alameda, che a loro volta avevano i bilanci in sofferenza a causa del crollo di Terra Luna di qualche mese fa (qui in seguito ad un attacco esterno mirato con una singola persona che ha scommesso $4 miliardi ...