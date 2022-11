(Di martedì 15 novembre 2022) AVELLINO «Lo vedi questo? Te lo metto in bocca», indicando uno straccio che stringe tra le mani. E ancora: «Io non hodi». Tutto questo in stretto...

ilmattino.it

E che non neghererebbesquadra le peculiarità per cui si è ripreso Pogba, inserimento, gioco, ...che sfrutterebbe appieno il potenziale e di centrocampo e attacco che farebbe un po' acon la ...L'errorebase della misura, dice Del Conte, è stato quello di 'caricare sul sistema delle ... E' chiaro che quando si va adi slogan, il fallimento è garantito' ribadisce Maurizio Del Conte, ... Botte alla disabile nella Rsa dell'Avellinese: «Non ho pietà di nessuno» AVELLINO «Lo vedi questo Te lo metto in bocca», indicando uno straccio che stringe tra le mani. E ancora: «Io non ho pietà di nessuno». Tutto questo in ...Un uomo di 35 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro frontale tra un’auto e un bus: il tragico incidente si è verificato a Potenza.