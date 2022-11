Ucraina | Isw | probabile incremento offensiva russa nel Donetsk'

(Di lunedì 14 novembre 2022) Kiev, 14 nov. (Adnkronos) - L'Istituto americano per lo studio della guerra (Isw) ha affermato nella sua ultima analisi sulla guerra inche le forze russe riprenderanno l'nell'oblast dinelle prossime settimane una volta che saranno arrivate ulteriori truppe mobilitate e forze ritirate da Kherson. Secondo l'Isw, le forze ucraine nell'oblast di"si troveranno in difficoltà" e l'dovrà probabilmente ridistribuire alcune truppe per difendersi dalle operazioni offensive. "È imche i russi realizzino guadagni significativi dal punto di vista operativo nonostante i loro rinnovati sforzi, anche se potrebbero plausibilmente prendere Bakhmut nel tempo e a costi enormi", scrive l'Isw.

Ma per l'Istituto per lo studio della guerra (), l''detiene ora l'iniziativa ed è in procinto di ottenere una vittoria importante nella regione e nella città di Kherson, l'unica capitale ...Per gli analisti americani, l'avanzatanella regione di Kherson, in corso da agosto, si è "probabilmente rivelata vincente e il ritiro della Russia dalla sponda occidentale del Dnepr non è ... Archiviata la liberazione, ora emergono i guai: dopo l'occupazione russa si fa sentire l'assenza di elettricità, medicine, acqua e cibo ...