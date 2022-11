(Di lunedì 14 novembre 2022) Londra, 14 nov. (Adnkronos) - "L'porterà un cambiamento nelle condizioni di, tra cui meno offensive, linee difensive più statiche e un maggiore rischio di malfunzionamento delle armi. La riduzione delle ore di luce diurna, il cambiamento della temperatura e del tempo presenteranno sfide uniche per i soldati che combattono". Lo afferma l'ultimo rapporto sulinpubblicato su Twitter dell'britannica. "Con il calo delle temperature, è molto probabile che le forze prive di abbigliamento e alloggio per il clima invernale subiscano danni dovuti al", prosegue il ministero della Difesa britannico. "Un aumento delle precipitazioni, della velocità del vento e delle nevicate fornirà ulteriori sfide al già basso morale delle forze russe".

La Ragione

...mostra che colui che è stato ucciso con un martello non ha trovato la felicità in, ha ... ha interesse a soffiare sul fuoco delle rinnovate tensioni: in base al lavoro didella Nato,..."La Russia continua a rappresentare una minaccia", confermano dall'di Londra. Ecco ... "Non c'è stato alcuno sforzi da parte della Russia per trattative con l'a termini accettabili ... Ucraina: intelligence Gb, 'inverno e freddo influenzeranno il conflitto' Londra, 14 nov. (Adnkronos) - "L'inverno porterà un cambiamento nelle condizioni di conflitto, tra cui meno offensive, linee difensive più statiche e un maggiore rischio di malfunzionamento delle armi ...Dopo la riconquista di Kherson, l'Ucraina sembrerebbe poter vincere la guerra contro la Russia: con il sesto pacchetto di aiuti militari l'Italia può dare una grande mano a Kiev.