Tottenham-Leeds 4-3 | Conte | “Mostrato grande carattere e voglia”

City - Brentford 1 - 2 16:00 Bournemouth - Everton 3 - 0 16:00 Liverpool - Southampton 3 - 1 16:00 Nott'm Forest - Crystal Palace 1 - 0 16:00United 4 - 3 16:00 West Ham - Leicester ...City - Brentford 1 - 2 16:00 Bournemouth - Everton 3 - 0 16:00 Liverpool - Southampton 3 - 1 16:00 Nott'm Forest - Crystal Palace 1 - 0 16:00United 4 - 3 16:00 West Ham - Leicester ...Il capitano del Leeds si è reso protagonista di un bellissimo gesto nei confronti del bambino che ha vestito i panni della mascotte nella sfida ...Intervistato a Sky Sports dopo il successo in rimonsta contro il Leeds, Antonio Conto, allenatore del Tottenham, ha parlato della prestazione dei suoi: "Subire tre gol non fa mai bene. Per ...