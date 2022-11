Patry e Vitelli commentano la vittoria su Padova

(Di lunedì 14 novembre 2022) MILANO – Non senza difficoltà, l’Allianz Powervolley fa suo il match della 7° giornata con, 1-3 è il risultato che sorride ai meneghini. Un riscatto che fa bene al morale e alla classifica dopo le battute d’arresto ricevute da Verona e Perugia. Un campionato tutt’altro che semplice: Piano e compagni hanno sudato lain trasferta con i ragazzi di coach Cuttini, ma non si aspettava nulla di diverso il tecnico di Milano, consapevole delle numerose insidie che presentava il confronto con i patavini. Milano però non si è disunita e, come è nelle corde di Piano e compagni, il successo è arrivato in rimonta. « La partita è stata un po’ strana, abbiamo avuto degli alti e bassi – commenta l’opposto francese Jean– Siamo partiti abbastanza bene poi abbiamo perso il primo set, il risultato ci ha instillato qualche dubbio ...

Allianz Milano: Porro 3, Ishikawa 11, Loser 12,17, Ebadipour 12,12, Bonacchi 0, Pesaresi (L), Mergarejo Hernandez 11, Lawrence 0. N. E. Colombo, Piano. All. Piazza. ARBITRI: Braico, ...Il regista Paolo Porro ha mandato in doppia cifra tutti i compagni di squadra: 17 punti per Jean, 12 per Milad Ebadipour e Marco, 11 per Yuki Ishikawa e Lazaro Melgarejo contro il ...Pallavolo Padova: Desmet 2, Crosato 7, Volpato 7, Takahashi 12, Saitta 1, Petkovic 18, Zenger (L), Zoppellari, Asparuhov 15, Canella 1. Non entrati: Gardini, Cengia, Lelli (L). Coach: Jacopo Cuttini.(mi-lorenteggio.com) PADOVA, 13 novembre 2022 – Ritorna al successo l’Allianz Powervolley Milano che fa sua la settima giornata del girone di andata di Superlega e batte 1-3 i padroni di casa della Pa ...