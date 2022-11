Migranti | La Russa | “Opera Mattarella utile | ma fermezza sia condivisa”

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – “Io credo che l’del presidentesia sempre, ma credo anche che ladel nostro governo debba essere”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La, a margine dell’inaugurazione del prolungamento della Tangenziale Nord A52 Rho-Monza, riferendosi alla telefonata intercorsa tra il presidente della Repubblicae il presidente francese Macron. “Credo che l’interesse nazionale vada difeso ciascuno con il proprio ruolo. Il presidente della Repubblica sta svolgendo benissimo il proprio ruolo, come credo i nostri ministri e il presidente del Consiglio. I toni devono essere garbati, ma la sostanza deve essere chiara: l’Italia non può essere lasciata sola a gestire il problema migratorio”. Lo ha detto il ...

