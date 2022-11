“Messina Denaro aveva un palazzo a Venezia | oggi è malato e pronto a farsi arrestare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Matteoè stato in Veneto, in provincia di Treviso, ma anche a, doveune poteva contare su un pass per entrare al Casinò. Lo racconta il quotidiano Il Gazzettino, riportando le dichiarazioni del pentito Emanuele Merenda e quelle di Salvatore Baiardo, l’uomo che ha gestito la latitanza dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano in Nord Italia. Secondo Merenda l’ultimo superlatitante di Cosa nostra si è recato in Veneto nel 2014, ospite di un palermitano, Vincenzo Centineo, da molto tempo residente a Salgareda, in provincia di Treviso. Le dichiarazioni di Merenda erano già note, ma Il Gazzettino le rilancia, riportando alcune dichiarazioni di Baiardo, gelataio, ex consigliere comunale di Omegna, sul lago d’Orta. Negli anni ’90 è Baiardo che gestisce la latitanza dei ...