Maria De Filippi | l' annuncio che tutti stavano aspettando | Finalmente posso dirvelo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 14 novembre 2022) La conduttrice di Amici diDe, Tu si que vales, Uomini e Donne e C'è posta per te ha unperi suoi fan: impossibile resistere. Piersilvio Berlusconi ha un cavallo vincente su cui punta ormai da anni e che non intende fare neanche un passo indietro.Deè tra le personalità più amate in assoluto dal pubblico, qualsiasi idea abbia si trasforma in un format vincente e questo Mediaset lo sa bene. Non a caso è la conduttrice con più programmi all'attivo e considerata da molti regina della televisione italiana. Come ogni annoè in onda da maggio a settembre insieme ai protagonisti e concorrenti dei suoi programmi. In questo momento sta concludendo l'ennesima edizione di Tu si que vales che svelerà sabato prossimo il suo ...