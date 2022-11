Lutto nelle Mma | è morto Anthony Johnson | aveva 38 anni

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il mondo degli sport da combattimento piange la scomparsa di. Specialista della lotta libera, ha trovato fortunaarti marziali miste e nella Ufc. Il suo debutto nella promotion di Dana White risale al settembre del 2007, poi negliha raggiunto i vertici, arrivando anche a sfidare Cormier per il titolo dei mediomassimi (nel 2015). Lo stesso fighter, ed ex lottatore olimpico, ha ricordato sui social: “Eri una persona premurosa, è una notizia orribile”. La morte, a 38, è stata causata da una rara patologia del sistema immunitario. Ne ha dato notizia Bellator, la promotion per cui era tornato a combattere. L’ultimo incontro nel maggio 2021. SportFace.

Una vita turbolenta come il suo soprannome, Rumble, e soprattutto durata troppo poco: muore a 38 anni Anthony Johnson, fighter di punta di Mma, a causa di una rara patologia del sistema immunitario ...Mentre l ex Capitano è impegnato con Ilary Blasiudienze sulla "guerra delle borsette e Rolex ... anno in cui l uomo subì un grave: " Ha cominciato ad allontanarsi da me e dai figli , ...MMA, la carriera di “Rumble” Johnson Sotto contratto con la federazione Bellator, Anthony “Rumble” Johnson era molto noto nell’ambiente delle arti marziali miste. Al college era diventato un campione ...Storico impresario di tanti artisti della musica leggera italiana, “Whisky” era conosciuto in tutta la Lomellina ...